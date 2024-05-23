Еще более 500 гектаров обработают от борщевика в Подмосковье

Работы по борьбе с борщевиков проводят в Подмосковье ежегодно. В этом сезоне специалисты обработают более 500 гектаров территории.

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов, ведомство заключило четыре госконтракта на борьбу с борщевиком. Общая площадь работ по ним составит около 500 гектаров.

«Самые большие объемы запланированы в Подольском (145,64 гектара), Истринском (75,34 гектара), Ступинском (60,27 гектара) и Наро-Фоминском (46,28 гектара) лесничествах», — рассказал он.

В защитных лесах региона запрещено использовать химические средства, поэтому специалисты будут пользоваться методом окашивания.

Сообщить о местах произростания сорняка жители могут через портал «Добродел».

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