Четыре команды представят Подмосковье на Кубке России по регби

Четыре подмосковные команды выступят на Кубке России по регби на снегу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

В турнире примут участие 22 команды: 12 мужских и десять женских. Московскую область будут представлять мужская и женская команды «ВВА-Подмосковье», «ВВА-Подмосковье-дубль» и «СШОР по ИВС-ГУОР». В ведомстве уточнили, что женский клуб «ВВА-Подмосковье» — трехкратный обладатель Кубка России по регби на снегу.

Мужские команды сыграют 1 февраля на поле стадиона Московской академии регби, женские — 2 февраля. Напомним, спортивное мероприятие проводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».​