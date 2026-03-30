Четыре команды из Подмосковья стали финалистами конкурса «Это у нас семейное»

В финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» вышли четыре команды из Подмосковья. Летом они поедут в Москву, чтобы побороться за призы: 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

В финал вышли семьи, которые успешно прошли серию интеллектуальных, спортивных и творческих испытаний. Это команды Абраамян, Курдюмовых и Рыцарских; Богдановых и Павленко; Гученко; Купцовых и Белоножкиных.

Окружные финалы конкурса проходят с ноября прошлого года по май 2026-го. Финал состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности.

В этом году на конкурс зарегистрировались более 726 тысяч человек и 196 тысяч команд из 89 регионов страны. В прошлом году мероприятие стало частью нацпроекта «Семья».

«Семьи, участвующие в проекте, — пример сохранения традиционных ценностей, традиций, которые передаются из поколения в поколение. Они трудятся не только на благо своей семьи, но и на благо страны. Крепкие семьи — это оплот традиционных общечеловеческих ценностей», — отметили организаторы.