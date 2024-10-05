Четыре индустриальных парка построят в Одинцове до 2030 года

Созданию и благоустройству технопарков в Одинцовском городском округе сейчас уделяют особое внимание. До 2030 года там возведут четыре индустриальных парка.

Глава округа Андрей Иванов во время совещания сообщил, что сейчас в Одинцове работают семь территорий с индустриальными и промышленными технопарками.

«Мы видим 100% заполняемость уже даже при определенной очереди арендаторов, которые хотели бы попасть на эти площадки. Для нас это и рабочие места, и налоги, и развитие территории. Если говорить о том, что планируется открытие индустриального парка рядом с российским военно-патриотическим парком культуры и отдыха „Патриот“, то это еще и определенная безопасность страны. Все это для нас крайне важно», — рассказал он.

«Одинцовский технопарк», находящийся в центре города, в прошлом году стал одним из первых в Подмосковье, занявших статус промышленного технопарка. Всего их планируют построить еще четыре.

По словам заместителя главы Одинцовского городского округа Анны Садетдиновой, парк включает в себя 55 резидентов, свыше 500 рабочих мест создали там с начала работы, а на территории объекта расположены 18 производственных предприятий.

«В конце 2024 года планируется начать выпуск роботов уже на территории Одинцовского технопарка. Первая очередь будет включать в себя две сборочные линии, где предстоит выпускать шесть роботов для сварки и паллетирования. Вторая очередь подразумевает увеличение модельного ряда до 20 единиц, а всего в год планируется выпускать до 1000 роботов», — добавила она.

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