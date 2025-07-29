Четыре двора благоустроят в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе в августе

В 2025 году в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха запланирован капитальный ремонт четырех дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Одним из ключевых объектов благоустройства стал крупный двор по адресам: Саввинское шоссе, дома 17, 19, 21, 23а и улица Школьная, 2.

В рамках реализации проекта уже завершен ремонт тротуаров и устройство новых пешеходных коммуникаций. Это важное обновление обезопасит пути передвижения для жителей, особенно для родителей с детьми и пожилых людей. Также обустроены дополнительные парковочные места, что существенно улучшает ситуацию с парковкой в районе, где количество автомобилей постоянно растет.

Ведутся финальные работы по ремонту проездов, в ближайшее время обустроят новый газон и заменят устаревшие лавочки и урны. Эти элементы не только улучшат внешний вид дворов, но и сделают их более комфортными для местных жителей.

Особое внимание уделяется детской площадке. В настоящее время завершается монтаж игрового и спортивного оборудования с установкой безопасного резинового покрытия. Это значительно повысит уровень безопасности для детей, играющих на площадке, и позволит родителям быть спокойными за своих малышей.

Комплексное благоустройство территории планируется завершить к 15 августа 2025 года.