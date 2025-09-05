Четыре дороги заасфальтируют в деревне Мендюкино в Зарайске

На улице Молодежной в деревне Мендюкино работает тяжелая техника. Строительство дороги стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее местным жителям в распутицу приходилось добираться до своих домов по грунтовой дороге, где проезжала не каждая машина.

«Когда была грунтовка, невозможно было проехать. Люди ходили в сапогах, но сегодня эта проблема решается очень легко и быстро», — рассказала жительница Мендюкина Екатерина Жукова.