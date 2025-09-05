Четыре дороги заасфальтируют в деревне Мендюкино в Зарайске
На улице Молодежной в деревне Мендюкино работает тяжелая техника. Строительство дороги стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Ранее местным жителям в распутицу приходилось добираться до своих домов по грунтовой дороге, где проезжала не каждая машина.
«Когда была грунтовка, невозможно было проехать. Люди ходили в сапогах, но сегодня эта проблема решается очень легко и быстро», — рассказала жительница Мендюкина Екатерина Жукова.
Новая дорога позволит более 250 многодетным семьям круглогодично добираться до своих участков. В этом году в деревне Мендюкино планируют заасфальтировать четыре дороги. Их общая протяженность составит почти 2,5 километра. В 2026 году асфальт появится еще на пяти участках дорог общей длиной более двух километров.
Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.