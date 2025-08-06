Четыре дороги в частном секторе заасфальтируют в Дубне

Сразу четыре грунтовых дороги в частном секторе Левобережья готовят к асфальтированию. Глава Дубны Максим Тихомиров регулярно выезжает на объекты, контролирует ход работ и общается с подрядчиками.

Работы уже начались на Октябрьском и Школьном проездах, улицах Октябрьской и Безымянной. Все они расположены в частном секторе. Грунтовое основание здесь уже ушло в прошлое. Подрядчик выполнил подготовку для строительства дорог, в том числе расклинцовку щебня. Следующий этап начнется, когда поступит асфальт.

Поручение сделать дороги в частном секторе Дубны в прошлом году дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.