Четыре дороги в частном секторе заасфальтируют в Дубне

Сразу четыре грунтовых дороги в частном секторе Левобережья готовят к асфальтированию. Глава Дубны Максим Тихомиров регулярно выезжает на объекты, контролирует ход работ и общается с подрядчиками.
Работы уже начались на Октябрьском и Школьном проездах, улицах Октябрьской и Безымянной. Все они расположены в частном секторе. Грунтовое основание здесь уже ушло в прошлое. Подрядчик выполнил подготовку для строительства дорог, в том числе расклинцовку щебня. Следующий этап начнется, когда поступит асфальт.
Поручение сделать дороги в частном секторе Дубны в прошлом году дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Почему частный сектор? Мы по нормативам меняем основные дороги, производим реконструкцию, строим новые. Средств на частный сектор не хватает, губернатор поддержал все четыре локации», — пояснил Максим Тихомиров.
Напомним, работы по строительству дорог в частном секторе Левобережья начались в прошлом году, тогда из грунтовой в асфальтовую перевели улицу Калинина.
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