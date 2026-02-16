Четыре дороги реконструируют в Мытищах до 2027 года

В Мытищах продолжается реконструкция нескольких дорог. Это Афонасовское, Осташковское и Пироговское шоссе, а также Угольная улица. Их осмотрел глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

До конца этого года в Мытищах завершат реконструкицю Афанасовского и Пироговского шоссе, а также Угольной улицы. В следующем году работы закончатся на Осташковском шоссе.

Афанасовское шоссе

Участок протяженностью 2,7 километра — от Мытищинской хорды до Дмитровского шоссе — был открыт летом прошлого года. Дорогу расширили до четырех полос.

Строители уже завершили работы на съездах и трех надземных пешеходных переходах, провели благоустройство, установили опоры освещения, ограждения и тротуарную плитку.

«Общая строительная готовность объекта составляет 95%, в настоящее время ведется устройство локальных очистных сооружений. В ближайшее время планируется обновить остановки общественного транспорта и завершить монтаж шумозащитных экранов», — рассказали в министерстве.

Осташковское шоссе

Реконструкцию проведут на участке более 430 метров — от деревни Пирогово до деревни Подрезово.

Дорогу расширят до четырех полос, на ней появится кольцевая развязка. Ее разместят на пересечении Осташковского шоссе, улицы Прибрежной и дороги до Ульянкова.

Работы помогут улучшить транспортную ситуацию для 30 тысяч автомобилистов. Сейчас на объекте перекладывают коммуникации и устраивают дождевую канализацию.

Пироговское шоссе

По проекту специалисты демонтируют левую часть путепровода через железную дорогу и построят новое сооружение протяженностью 80 метров с трехполосным движением. Там также появится 200-метровая велодорожка.

Первый этап реконструкции завершили в прошлом голу. Сейчас на объекте готовят территорию. Для удобства водителей запустили временный путепровод.

Угольная улица

Здесь работы охватят участок от примыкания к Пироговскому шоссе до дома № 1 по улице Угольной. Там обустроят четыре полосы движения, создадут комфортные пешеходные зоны и построят разворотную петлю. Объект уже готов на 44%.