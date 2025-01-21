Четыре дома построят в ЖК «Богдановский лес» в Ленинском округе

Четыре дома построят в жилом комплексе «Богдановский лес» в Ленинском округе. В них создадут витражи и стеклянные тамбуры, а на территории закрытого двора установят спортивные и детские площадки.

Здания образуют закрытый двор с двумя многосекционными домами и двумя башнями. В общей сумме там обустроят около 42 тысяч квадратных метров жилья.

В домах будет 1012 квартир разной площади и планировки. Рядом со входными группами оборудуют места для хранения, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

В подъездах обустроят стеклянные тамбуры и витражные окна, благодаря чему там будет много солнечного света. В лобби откроют стеллажи для обмена книгами и зону отдыха. На территории установят детские и спортивные площадки, проложат прогулочные дорожки и проведут озеленение.

В комплексе также построят четыре детских сада, поликлинику для детей и взрослых, а также спорткомплекс.