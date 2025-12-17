Четыре дома культуры обновят в Подольске в 2026 году

В округе проведут цифровую трансформацию четырех домов культуры, а также обновят фасады зданий. В драматическом театре выполнят модернизацию систем отопления и вентиляции.

Помимо этого, в планах у администрации округа — отремонтировать кровлю и актовый зал дома культуры имени Карла Маркса. Это лишь часть масштабных работ, сообщил на профильном часе глава Подольска Григорий Артамонов. На совещании подвели итоги года в сфере культуры и обсудили планы.

«В этом году ДК „Октябрь“ и КПЦ „Дубровицы“ вошли в десятку лучших участников областного проекта „50 умных ДК“: обновлены навигация, афиши, форма сотрудников, внедрены цифровые сервисы, включая платформу „Открытый ДК“. В 2026 году к проекту „100 умных ДК“ присоединятся еще четыре учреждения. Вместе мы создаем не просто пространства для досуга, а живые и современные центры культуры», — рассказал руководитель муниципалитета.