Четыре девочки-спортсменки остались в больницах с отравлением после слета под Истрой

Минздрав Подмосковья: после отравления под Истрой в больницах остались 4 ребенка

Фото: РИА «Новости»

Четыре участницы детского спортивного слета под Истрой остались в больницах с отравлением. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Состояние юных пациенток — удовлетворительное. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

«За медицинской помощью обратились 15 детей. Все были осмотрены врачами», — уточнили в министерстве.

Группа из 28 детей приехала в парк-отель «Огниково» под Истрой. Нескольким девочкам стало плохо, они пожаловались сопровождающим на рвоту и боль в животе. После помощь понадобилась еще нескольким воспитанницам. У спортсменок диагностировали острую кишечную инфекцию.

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