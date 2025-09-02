Четыре детских сада открыли в День знаний в Красногорске

В новых современных учреждениях дошкольного образования будут расти и развиваться около тысячи юных жителей Красногорска. В первый день учебного года свои двери открыли детские сады в жилых комплексах «Ильинойс», «Лесобережный» и «Тетрис», а также на улице Циолковского.

Первый детский сад на территории ЖК «Ильинойс» «Карамелька» рассчитан на 250 мест. Площадь трехэтажного здания составляет почти 4 тысячи квадратных метров. В нем разместились групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинеты специалистов, пищеблок и прачечная. На территории садика имеются все условия для прогулок, игр и активностей, включая спортивные и игровые площадки, теневые навесы и метеостанцию.

Детский сад на 260 мест стал частью большого образовательного комплекса в жилом комплексе «Тетрис». А в ЖК «Лесобережный» праздник открытия стал двойным — там начала работу школа на 550 мест и распахнул двери новый просторный детсад на 310 мест. В трехэтажном здании площадью более 3 тысяч квадратных метров созданы все условия для всестороннего развития дошкольников.

Детский сад на улице Циолковского, рассчитанный на 155 воспитанников, после капитального ремонта стал более просторным, светлым и отвечающим всем современным требованиям безопасности.