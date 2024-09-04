Четыре детские площадки установят во Фрязине по губернаторской программе

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев провел оперативное совещание в администрации. На встрече обсудили благоустройство территорий. Еще четыре детских комплекса установят во дворах в этом году благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Подрядчики приступили к установке современных игровых комплексов во дворах домов № 3А-4А на улице Попова, № 3 и № 4 на Московской улице и № 25 на Вокзальной улице.

Участники оперативного совещания также рассмотрели вопрос укомплектованности кадрами городских коммунальных служб. Представители ответственных направлений уточнили, что потребность рабочих растет во время зимы. На данный момент открыты несколько вакансий в муниципальном учреждении «Городское хозяйство». Кандидатов просят обращаться по телефону: 8 (903) 236-85-06 или в организацию, которая располагается в доме № 4А на улице Ленина.

Продолжается мониторинг проблем через Центр управления регионами. Жители жалуются на мусор на общественных территориях и на содержание игровой площадки у дома № 12к1 на улице Горького. Глава округа поручил срочно устранить замечания.

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