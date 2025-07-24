Четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Можайске

Четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье в минувшую среду. Опасные находки обнаружили в Можайске.

Боеприпасы обезвредили специалисты группы проведения взрывотехнических работ «Мособлпожспас».

Как рассказал заместитель начальника ПСЧ-308 Александр Ермаков, в службу обратился житель Можайска, которые нашел подозрительный предмет в лесу неподалеку от деревни Зачатье.

На месте специалисты обнаружили три ручные гранаты РГД-33 и одну 81-миллиметровую минометную мину.

«Используя взрывобезопасный контейнер, специалисты перевезли снаряды на специальный полигон, где обезвредили их в соответствии с инструкцией. Также работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части „Мособлпожспас“ обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Можайского округа с момента обнаружения боеприпасов и до их полной ликвидации», — заключил Александр Ермаков.