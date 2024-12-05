Четвертый тур первенства округа по мини-футболу завершился в Дмитрове

В Дмитровском городском округе завершился четвертый тур чемпионата и первенства по мини-футболу среди команд Высшей группы, Первой группы и ветеранов. Игры прошли на различных спортивных площадках округа.

Команды Высшей группы провели очередные матчи в физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Локомотив». За звание чемпионов продолжают бороться сильнейшие коллективы округа: «МЖБК» (Дмитров), «Колос» (Новосиньково), СК «Синьково», «Деденево», «Альфа-Строй» (Дмитров), СК «Синьково-2» и «Молокозавод» (Дмитров). Напомним, что в прошлом сезоне победу одержала команда «МЖБК», второе место занял «Колос», а бронза досталась СК «Синьково».

Ветеранское первенство собрало 13 команд из Дмитрова и соседних населенных пунктов, а в Первой группе за медали сражаются восемь коллективов. Матчи ветеранов и Высшей группы проходят по воскресеньям на стадионе «Локомотив», а игры Первой группы организованы по субботам в спортивных комплексах «Икша» и «Синьково».

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина подчеркнула значимость подобных соревнований для популяризации спорта и укрепления здорового образа жизни среди жителей округа.

Организатором турнира выступает Футбольный союз Дмитровского округа. Победители и призеры чемпионата станут известны уже в феврале.

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