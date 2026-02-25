Четвертый модуль проекта «Герои Подмосковья» начнется в апреле

Третий модуль программы «Герои Подмосковья» подходит к концу в Солнечногорске. Его посвятили региональному и муниципальному управлению. С 16 по 25 февраля для участников проходят лекции и практические занятия от преподавателей РАНХиГС и представителей правительства Подмосковья.

Программу запустили в продолжение федерального проекта «Время героев». Она направлена на подготовку высококвалифицированных кадров из числа бойцов СВО для работы в органах власти и коммерческих организациях.

Вчера для участников прошла лекция доктора юридических наук Екатерины Шугриной. Ее посвятили деятельности Совета муниципальных образований.

Также прошло занятие политолога Сергея Фрольцова о вызовах публичной власти, а кандидат юридических наук Сергей Суйков рассказал об антикоррупционных стандартах поведения.

Все финалисты программы имеют боевые заслуги. Они уже освоили два учебных модуля: «Государственная политика и система госуправления» и «Экономика и финансы». Между ними ветераны посетили стажировки под руководством опытных наставников.

Сегодня, 25 февраля, слушатели сдадут экзамены и пройдут тестирование по итогам модуля. Четвертый этап посвятят современным управленческим технологиям. Он начнется в апреле.