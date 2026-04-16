Четвертый модуль проекта «Герои Подмосковья» начался в Солнечногорске

Четвертый модуль кадровой программы «Герои Подмосковья» начался в Солнечногорске. Он продлится до 23 апреля, после чего финалисты защитят выпускные работы и получат дипломы.

«Четвертый модуль завершающий в образовательной программе. Здесь основной акцент сделан на отработку навыков коммуникаций, презентаций, публичных выступлений, часть вопросов посвящена фундаментальным знаниям об истории, многонародности России», — сказал директор центра управления групповой коммуникацией ВШГУ РАНХиГС Александр Даниш.

Проект «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО реализовать себя на гражданской службе. С сентября прошлого года ветераны проходили обучение по разным направлениям, изучая экономику, региональное и муниципальное управление. За плечами финалистов уже три очных модуля, стажировки и общение с опытными наставниками.

Первый день четвертого модуля прошел в дружественной обстановке. За время обучения участники проекта сплотились в одну большую команду.

«Дало много знаний по работе госслужбы, муниципальной службы, в том ключе, в котором сейчас происходит. Конечно, это очень важно для нас, потому что много ребят, кто военные, систему не совсем понимали, а сейчас полностью объяснили и в этом ключе много полезного и полезной информации, много знаний», — поделился участник проекта Александр Манаенко.

Сейчас финалисты готовятся к сдаче финальных проектов. Выпускные работы они защитят после завершения модуля 23 апреля, а затем им вручат дипломы.