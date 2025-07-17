Четвертый краеведческий забег прошел в Одинцове

Краеведческое общество из Одинцова в очередной раз предложило всем желающим совместить приятное с полезным — спорт с изучением истории родного края. Дистанция ежегодного забега в этот раз пролегала по живописному Лазутинскому парку — мимо древних курганных захоронений XI–XIII веков, включающих более 300 насыпей в 19 группах и одиночных курганах.

Пробежать участникам было необходимо пять километров, после чего — можно было идти пить чай и сбитень из эстетичного угольного самовара.

Главной фишкой забега снова была нога мамонта. Бедренную кость вымершего гиганта, которой около 40 тысяч лет, нашли водители экскаватора в соседней Калужской области, а одинцовские краеведы — ее приобрели. Бегуны с удовольствием с ней фотографировались.

Основная экспозиция разместилась на центральной поляне парка около сцены. Краеведы, как и в прошлые разы, организовали здесь выставку окаменелостей и прочих интересных палеонтологических находок.