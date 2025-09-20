Четвертый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 22 сентября

Фото: Межрегиональные учения по тушению лесных пожаров в Тверской области / Медиасток.рф

До 22 сентября на большей части территории Московской области сохранится высокий, четвертый класс пожарной опасности. В отдельных лесничествах — Бородинском, Волоколамском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском и Ступинском — ожидается минимальный, первый класс.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура днем составит от +15 до +25 градусов, ночью — от +9 до +14 градусов. Будет преобладать пасмурная погода с переменной облачностью, местами пройдут кратковременные дожди.

Жителям напоминают: при обнаружении возгорания необходимо сразу сообщить в лесную охрану по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 или набрать 112.