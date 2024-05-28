Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 мая

Два лесных пожара потушили в Подмосковье 27 мая. Они произошли в трех километрах от поселка Фряново в Щелкове и в двух километрах от деревни Быковод в Дмитрове. Огонь тушили 75 человек. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, с 28 по 30 мая на большей части территории области ожидают четвертый класс пожарной опасности. При этом 28 мая третий установится в Наро-Фоминском лесничестве, а второй — в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Подольском и Шатурском. В среду и четверг, 29 и 30 мая, третий класс пожарной опасности будет в Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском и Шатурском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов днем и опустится до 13 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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