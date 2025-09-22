Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 сентября

В минувшее воскресенье в подмосковных лесах возгораний не выявили. С 22 по 24 сентября на большей части региона установится четвертый класс пожарной опасности.

Сегодня и завтра в Бородинском, Егорьевском, Волоколамском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах ожидается второй класс. В понедельник в Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах спрогнозировали третий класс, а Московском учебно-опытном — пятый.

Завтра в Звенигородском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском и Талдомском лесничествах ожидается третий класс опасности, а в Московском учебно-опытном лесничестве сохранится пятый.

Первый класс установится 24 сентября в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, второй — в Шатурском, Звенигородском и Наро-Фоминском, а третий — в Московском учебно-опытном, Подольском, Орехово-Зуевском и Ступинском.

Температура воздуха сегодня и в ближайшие несколько дней будет достигать +28 градусов. Возможны осадки.

При обнаружении лесного пожара следует незамедлительно позвонить по номерам 112 или 8-800-100-94-00.