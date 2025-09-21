Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 сентября

В большинстве районов Подмосковья 21 сентября ожидается высокий, четвертый класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах он будет минимальным, первого уровня, в Бородинском, Волоколамском и Наро-Фоминском — второго уровня. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

На следующей неделе прогноз остается почти таким же: в основном по Московской области сохранится четвертый класс, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах будет второй класс, в Орехово-Зуевском и Талдомском — третий класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура днем составит от +17 до +27 градусов, ночью от +11 до +15 градусов, ожидается переменная облачность с преобладанием пасмурной погоды и возможными дождями. Напомним, при обнаружении пожара нужно немедленно сообщить об этом в лесную охрану по телефону 8 (800) 100-94-00 или позвонить по номеру 112.