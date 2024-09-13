Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 сентября

Три лесных пожара потушили в Подмосковье 12 сентября. Они произошли в Шатуре, Раменском и Лосино-Петровском. Огонь ликвидировали 28 человек. В ближайшие дни в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали на большей части территории региона с 13 по 15 сентября. При этом 13 и 14 сентября в Егорьевском и Луховицком лесничествах, а также 15 сентября в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском ожидают пятый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 14 ночью. Спрогнозировали безоблачную погоду, без осадков.

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