Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 14 сентября

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 11 сентября. Он произошел в Солнечногорске, его ликвидировали 13 человек. В ближайшие дни в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 12 по 14 сентября на большей части территории области установится четвертый класс пожарной опасности. При этом в Луховицком лесничестве ожидают пятый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 14 ночью. Синоптики спрогнозировали безоблачную погоду, 12 сентября возможны локальные ливни.

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