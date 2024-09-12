Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 14 сентября
Один лесной пожар потушили в Подмосковье 11 сентября. Он произошел в Солнечногорске, его ликвидировали 13 человек. В ближайшие дни в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 12 по 14 сентября на большей части территории области установится четвертый класс пожарной опасности. При этом в Луховицком лесничестве ожидают пятый.
В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 14 ночью. Синоптики спрогнозировали безоблачную погоду, 12 сентября возможны локальные ливни.
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