Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 13 сентября

Три лесных пожара потушили в Подмосковье 10 сентября. Они произошли в Ступине и Клину. Огонь ликвидировали в день обнаружения силами 17 человек. В ближайшие в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 11 по 13 сентября на большей части территории области спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. При этом в Луховицком лесничестве ожидают пятый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается безоблачная погода, 12 сентября возможны локальные ливни.

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