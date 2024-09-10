Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 сентября

Один лесной пожар потушили в Подмосковье 9 сентября. Он произошел вблизи села Вихорна в Ступине. Огонь ликвидировали восемь человек. В ближайшее время в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, четвертый класс пожарной опасности установится на большей части территории региона с 10 по 12 сентября. При этом в Луховицком лесничестве ожидается пятый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается безоблачная погода, без осадков.

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