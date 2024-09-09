Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 сентября

Два лесных пожара потушили в Подмосковье 7 сентября. Они произошли в Ступине и Орехово-Зуеве. Огонь ликвидировали 22 человека. В ближайшие дни в регионе установится четвертый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 9 по 11 сентября на большей части территории региона спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. При этом в Луховицком лесничестве установится пятый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов днем и опустится до 14 ночью. Ожидается безоблачная погода, без осадков.

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