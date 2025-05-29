Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 31 мая

За минувшие сутки в лесах Подмосковья произошло шесть пожаров. Возгорания удалось ликвидировать в день обнаружения благодаря слаженной работе личного состава.

В тушении участвовали 127 специалистов и 55 единиц техники.

С 29 по 31 мая на большей части Московской области спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. В четверг и пятницу в Волоколамском лесничестве ожидается третий класс.

Сегодня и в ближайшие несколько дней дневная температура в регионе будет достигать +31 градуса, а ночная — +20.

Жителей и гостей Подмосковья призывают в случае обнаружения возгорания незамедлительно обратиться по номеру 112 или позвонить на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.