Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 30 мая

В Подмосковье во вторник, 27 мая, зарегистрировали семь лесных пожаров. Все возгорания удалось потушить в день обнаружения.

В общей сложности в ликвидации очагов были задействованы 149 человек и 55 единиц техники.

В среду на большей части территории Подмосковья ожидается третий класс опасности, а в Виноградовском, Егорьевском, Клинском, Подольском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в «Русском лесу» — четвертый.

В четверг и пятницу на основной территории региона установится четвертый класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие несколько дней температура воздуха будет достигать +31 градуса днем и +19 градусов ночью.

Жителей и гостей Московской области призывают в случае обнаружения возгорания в лесу срочно позвонить по номеру 112 или на горячую линию по телефону 8-800-100-94-00.