Четвертьфинал лиги КВН начался в Раменском округе

Гжельский государственный университет в Раменском муниципальном округе стал площадкой для проведения четвертьфинала сезона местной Лиги КВН. За выход в полуфинал боролись 12 команд из Москвы и Московской области.

Участники соревновались в традиционных конкурсах «Приветствие» и «Разминка с жюри». Каждая команда представила свой уникальный стиль юмора и креативный подход к выполнению заданий.

Мероприятие прошло в актовом зале университета при поддержке студенческой аудитории. Жюри оценивало выступления участников по традиционным критериям. По результатам конкурсных испытаний определили команды, которые продолжат борьбу за звание чемпионов в полуфинале.

Конкретные результаты организаторы пока не озвучили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.