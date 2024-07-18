Четвертая станция для зарядки электротранспорта появилась в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Электрозарядную станцию установили на Октябрьской улице в Мытищах. Она стала четвертой в округе.

Станция мощностью 22 киловатт появилась у дома № 12 по Октябрьской улице. Ее установили специалисты «Мособлэнерго».

Здесь можно быстро зарядить разные виды электротранспорта. В том числе это с помощью мобильного приложения PlugMe.

Отметим, что в Мытищах уже установлены три электрозарядные станции. Они находятся на Новомытищинском проспекте, улицах Карла Маркса и Академика Каргина.

По словам министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, к концу 2025 года в Подмосковье будет 829 таких станций. Карту находится по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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