Четвертая смена пройдет в детских лагерях в Егорьевске

В округе продолжается летняя оздоровительная кампания. Этим летом более 70 юных жителей округа отправятся в оздоровительные лагеря, расположенные как на побережье Черного моря, так и в Подмосковье.

Уже 46 детей из Егорьевска побывали на Черноморском побережье. Еще 12 школьников начали свое путешествие 3 августа, а 13 юных егорьевцев 10 августа отправятся в подмосковный лагерь «28 героев-панфиловцев» на четвертую смену, где их ждет насыщенная программа.

«Ежегодно в летнюю оздоровительную кампанию егорьевские мальчишки и девчонки по бесплатным путевкам Минсцоразвития едут к морю. До железнодорожных вокзалов детей на комфортабельных автобусах сопровождают сотрудники управления и затем передают в руки вожатых и воспитателей. В четвертую смену семь егорьевских детей отправились в ДОЦ „Медвежонок“, пять детей — в ДОЛ „Золотой колос“», — сообщила начальник соцзащиты Ольга Лузянина.

Бесплатные путевки предоставляются детям из малоимущих семей, детям-сиротам, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям, чьи родители участвуют в специальной военной операции.

Для всех отдыхающих в лагерях организовано пятиразовое питание. Помимо этого, в лагерях предусмотрена разнообразная программа досуга, включающая спортивные соревнования, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры и другие развлекательные мероприятия. В лагерях на Черном море дети имеют возможность купаться на частном закрытом пляже.

Для того, чтобы получить бесплатную путевку в оздоровительный лагерь, необходимо подать заявление на региональном портале государственных услуг.