Четверо выпускников в Чехове сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Егэ по литературе проходило 23 мая. Высокие баллы за экзамен получили ученики десятой школы, а также второй и седьмой гимназии в Чехове.

Яна Олейниченко и Валерия Есина из десятой школы усердно готовились больше года. Именно дополнительные занятия и решение пробных вариантов дали высокий результат.

Выпускница второй гимназии Мария Шамарина напротив считает, что одной только упорной учебы и подготовки мало. Девушка считает, что высокие баллы ей также принесли личная жизнь и качественный отдых.

А для выпускницы седьмой гимназии Таисии Пивовар результат экзамена оказался неожиданным. Поступать девушка планирует на мультипликатора, к своей мечте идет маленькими, но верными шагами.

Уже 28 июня состоится общегородской выпускной бал для 11-классников. Дворец спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова откроет двери для более тысячи гостей — выпускников, педагогов и родителей.