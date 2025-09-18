Четверо водителей из Коломны приняли участие в конкурсе профмастерства «Мострансавто»

Предприятие «Мострансавто» организовало состязание среди водителей автобусов. Участие в нем приняли и профессионалы из Коломны.

За победу поборолись более 40 водителей. Они продемонстрировали свои навыки на площадке МАП № 2 в Коломне. Победителей определяли в двух номинациях — на автобусах большой и малой вместимости.

«Во всех номинациях дисциплины одинаковые, отличается только расстояние между вешками. Задания аналогичны тем, что сдают во время экзамена: „змейка“, скоростное управление, заезд в гараж, остановка на автобусной остановке. То, что водителям приходится применять ежедневно на своем маршруте», — прокомментировал главный судья соревнований Юрий Фельде.

Участники должны были показать комфортное вождение. Для проверки качества выполнения задания на салфетку в салон автобуса ставили емкость с водой, она должна была остаться сухой после упражнений.

Коломну на конкурсе представили четыре участника: Алексей Авдеев, Максим Козлов, Виктория Савельева и Алексей Дорохин. Лучшие пройдут в следующий этап.