Четыре школьника из Курской области начали учебный год в Чехове

Власти городского округа обеспечили семьи школьной формой, одеждой и канцелярскими принадлежностями.

Алина Стигалаева пошла в первый класс гимназии № 7, а Кирилл Макаренко поступил в 11 класс школы № 8. В этом же образовательном учреждении будет учиться Ксения Шестакова, а Дарья Марченко — в Шараповской школе.

«Впереди у ребят новые знакомства и мирная жизнь. Желаю, чтобы они больше никогда не испытывали страха, не слышали звуки взрывов и обстрелов, не видели ужасы войны. Уверен, все одноклассники и педагоги помогут ребятам как можно быстрее адаптироваться в наших школах и начать путь к новым знаниям», — подчеркнул Михаил Собакин.

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