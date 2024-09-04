Четыре школьника из Курской области начали учебный год в Чехове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Четверо юных жителя Курской области поступили в школы Чехова. Власти городского округа помогли родителям подготовить детей к 1 сентября.

Власти городского округа обеспечили семьи школьной формой, одеждой и канцелярскими принадлежностями.

Алина Стигалаева пошла в первый класс гимназии № 7, а Кирилл Макаренко поступил в 11 класс школы № 8. В этом же образовательном учреждении будет учиться Ксения Шестакова, а Дарья Марченко — в Шараповской школе.

«Впереди у ребят новые знакомства и мирная жизнь. Желаю, чтобы они больше никогда не испытывали страха, не слышали звуки взрывов и обстрелов, не видели ужасы войны. Уверен, все одноклассники и педагоги помогут ребятам как можно быстрее адаптироваться в наших школах и начать путь к новым знаниям», — подчеркнул Михаил Собакин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Us Air Force / ZUMAPRESS.com

Атака дронов. Что делать и как спрятаться при нападении БПЛА

За несколько дней в России пропали три школьницы. Двух из них нашли мертвыми

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте