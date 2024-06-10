Четверо детей-сирот из Солнечногорска получили жилищные сертификаты

В этом году в городском округе Солнечногорск жилищные сертификаты получили четверо детей-сирот. Мера поддержки действует в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева .

На днях руководитель муниципалитета Константин Михальков вручил жилищный сертификат юному жителю Солнечногорска Роману. Он — четвертый из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря госпрограмме теперь Роман сможет подобрать для себя квартиру на территории Московской области.

«Рома уже присмотрел себе квартиру на улице Дзержинского. Правда, переезжать туда в ближайшее время не планирует. Хочет сначала завершить обучение на автомеханика, сходить в армию, найти хорошую работу, а потом уже отметить новоселье в квартире. Все это время он будет продолжать жить с опекуном. Рома уже четвертый, кого мы обеспечили жильем в этом году. До конца года предоставим возможность переехать в новую квартиру еще восьми детям-сиротам», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, что право на получение жилищного сертификата имеют дети, достигшие 18 лет. Ребенок самостоятельно приобретает жилое помещение на территории Московской области.

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