Чествование золотых юбиляров семейной жизни прошло в Истре

В муниципальном округе Истра прошло торжественное мероприятие «Золотая свадьба». Семейным парам, которые прожили вместе 50 лет, вручили поздравительные адреса, цветы и подарки.

Полвека совместной жизни в Истре отметили: Николай и Валентина Ивановы, Андрей и Вера Кожины, Владимир и Елена Мещеряковы, Владимир и Татьяна Рыченковы. Еще одна пара, Юрий и Надежда Дубовы, отпраздновала бриллиантовую свадьбу 60 лет.

Поздравить золотых юбиляров приехали заместитель главы администрации муниципального округа Истра Татьяна Шумская, а также депутаты Совета депутатов Ольга Оличева и Андрей Соколов. Семейные пары получили поздравительные адреса, цветы и подарки. Перед собравшимися выступило музыкальное трио «Поющие струны» под руководством Ивановой Галины и оперная певица Екатерина Фатыкова.

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