Чествование семейных пар — юбиляров прошло во Фрязине. В преддверии Дня семьи, любви и верности во Дворце культуры «Исток» встречали семейные пары, отметившие 20, 25, 30, 50 и более лет совместной жизни.

Доброй традицией в наукограде стало чествование юбиляров семейной жизни. За долгие годы они стали примером супружеской верности для своих детей и внуков. В их числе оказались Александр Филиппович и Евгения Николаевна Тимофеевы, прожившие вместе 70 лет.

«Надо уважать друг друга, любить друг друга, сохранять семью, и все будет нормально. Конечно, много было трудностей, но любовь была очень хорошей», — поделилась Евгения Николаевна.

Компания «Май» подготовила для юбиляров семейной жизни чайные наборы. Также им вручили поздравительный адрес, цветы и подарки. Перед гостями выступил ансамбль «Эйфория» Московской областной филармонии.