Чествование лучших выпускников школ прошло в Дмитрове

В этом году в Дмитрове медаль «За особые успехи в учении» получили 137 медалистов. Также в округе есть девять стобалльников и один мультистобалльник. С успешным окончанием школы их поздравил глава округа Илья Поночевный. Он вручил выпускникам благодарственные письма и награды.

«Вы успешно прошли ЕГЭ и сейчас вступаете в самостоятельную взрослую жизнь. Какой она будет, насколько легко и интересно будет по ней идти — зависит от вас. Но уверен, что те знания, которые вы получили в школе, станут для вас надежной основой и теми парусами, под которыми идти вперед будет легче и увереннее. Ребята, вы — гордость Дмитровского края. И мы нуждаемся в таких, как вы: молодых, перспективных, с горящими глазами и желанием делать мир вокруг себя лучше», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Выпускников также поздравили начальник управления образования Татьяна Малинникова, благочинный Дмитровского церковного округа протоирей Афанасий Черногуз и депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

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