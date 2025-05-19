Чествование юбиляров супружеской жизни пройдет в Чехове 31 мая

В субботу, 31 мая, жители Любучан отметят День поселка. В рамках праздничных мероприятий состоится чествование супружеских пар, которые прожили вместе 50, 55, 60 и 65 лет.
Также для юбиляров в Московской области предусмотрены выплаты: за 50 лет совместной жизни — 5 тысяч рублей, за 55 лет — 6 тысяч рублей, за 60 лет — 7 тысяч рублей, за 65 лет — 8 тысяч рублей, за 70 лет и последующие юбилеи — 9 тысяч рублей. Выплата предоставляется одному из супругов. Обязательное условие — наличие у мужа и жены регистрации по месту жительства на территории Подмосковья по состоянию на дату юбилея. Брак должен быть непрерывным.
Для участия в торжественной церемонии необходимо подать заявку в доме культуры «Собеседник» по адресу: поселок Любучаны, улица Спортивная, дом 17а или по телефону: +7 (916) 509-73-08.
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