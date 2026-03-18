Сегодня 09:45 Черноголовка приняла участие в международной выставке туризма

Стенд Черноголовки был представлен на 32-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT. Инициатором участия наукограда в масштабном мероприятии выступила организация «Центр городского развития».

Команда центра также занималась концепцией, оформлением и содержательным наполнением стенда, представив город как современную площадку для развития научного туризма, образовательных поездок и популяризации науки. «На этой выставке Черноголовка презентует для российского туризма достаточно необычный продукт — саму себя, город науки, научный туризм. Где и как живут ученые, как планировались города науки в Советском Союзе, какие бывают научно-исследовательские институты — за один приезд, за одно короткое погружение вы можете получить много информации и на себе прочувствовать, что такое научная, академическая среда», — рассказал директор АНО «Центр городского развития» Олег Егоров.

Черноголовка — один из самых известных наукоградов России. Город вырос вокруг НИИ РАН и до сих пор сохраняет атмосферу настоящего научного кампуса. Здесь работают шесть научно-исследовательских институтов, в том числе федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии. Многие открытия, сделанные в этих лабораториях, используются в современной электронике, энергетике и медицине. Для гостей города научная среда становится частью туристического маршрута. Туристы могут пройти по научной тропе, посетить НИИ, встретиться с учеными

Различные научные мероприятия и праздники проводятся в Черноголовке регулярно. Узнать больше о маршрутах научного туризма можно на портале naukograd.pro.