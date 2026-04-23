Чемпионы провели церемонию закрытия сезона Единой школьной лиги

В дворце спорта «Олимп», расположенном в городском округе Пушкинский, городе Ивантеевке на улице Первомайской, доме №53, состоялось яркое закрытие сезона Единой школьной лиги. Событие собрало множество юных спортсменов и прославленных чемпионов, которые лично поздравили победителей.

Церемонию открыл глава округа Максим Красноцветов. Первым на сцену для вручения наград в волейболе среди юношей вышел легендарный лыжник, олимпийский чемпион игр в Сочи Александр Легков. Также награды юным спортсменам вручили бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Роман Аношкин, трехкратная чемпионка России по биатлону Полина Шевнина и популярный телеведущий, регбист, чемпион Европы Кирилл Кошарин. Компанию им составили спортивные депутаты округа Пушкинский.

За сезон в школьной лиге приняли участие более 900 юных спортсменов из 24 образовательных центров округа, было проведено свыше 200 матчей. Ребята соревновались в четырех видах спорта: футзал, волейбол, баскетбол и шахматы.

Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграла команда Образовательного комплекса №11 из Пушкино. Сертификат спортсменам вручил глава округа Максим Красноцветов.

Александр Легков признался, что был рад разделить радость победы с ребятами из родного округа. Он пожелал им удачи и посоветовал соблюдать баланс в жизни, слушать родителей и наставников.