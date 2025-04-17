Чемпионы по смешанным единоборствам провели урок мужества в Химках

Воспитанники военно-патриотического клуба «Сова» встретились с прославленными спортсменами в многофункциональном комплексе «Восход». Гости рассказали о своем пути в спорте и поделились с подростками личными историями и мотивацией.

В социальном комплексе «Восход» в Химках прошел урок мужества для участников военно-патриотического клуба «Сова». Его провели известные бойцы и многократные победители международных турниров по единоборствам — братья Роман и Евгений Грачевы.

В рамках встречи спортсмены рассказали о ключевых моментах своей карьеры, обсудили с ребятами важность дисциплины, характера и целеустремленности в достижении целей. Особое внимание уделили тому, как внутренний настрой помогает преодолевать трудности не только в спорте, но и в жизни.

«Хотелось бы передать нашему будущему поколению те возможности, которые когда-то давали мне. Я с теплом вспоминаю моменты, когда приезжали те люди, которые были для меня примером. С честью и достоинством пронеся эти воспоминания сквозь время, понимаешь, что сейчас подобные встречи необходимы как никогда», — отметил российский боец смешанного стиля Евгений Грачев.

По словам организаторов, подобные мероприятия играют важную роль в формировании ценностей у подрастающего поколения.

«С Романом и Евгением мы познакомились пару лет назад на турнире по рукопашному бою, посвященному моему супругу. Они активно популяризируют спорт среди молодежи, делятся с ребятами своим опытом и мотивируют их на дальнейшие победы», — рассказала начальник отделения патриотического воспитания МСК «Восход» Ольга Кириллова.

Братья уверены: такие встречи дают подросткам верный вектор движения вперед и помогают поверить в собственные силы.