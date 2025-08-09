Чемпионы по дзюдо проведут открытую тренировку в парке «Пехорка» в Балашихе

9 августа в 10:00 в парке «Пехорка» состоится мероприятие, которое привлечет внимание жителей Балашихи и окрестностей. Чемпионы по дзюдо, тренеры-преподаватели школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина, проведут зарядку для всех желающих.

Зарядку проведут опытные тренеры Артем и Татьяна Труневые. Артем Трунев — мастер спорта России, обладатель высоких спортивных достижений, включая победы на Кубке и Первенстве России. Его супруга Татьяна Трунева также является мастером спорта и победителем Первенств России, Европы и мира по универсальному бою. Их профессиональный подход к тренировкам и богатый опыт позволят участникам не только зарядиться энергией, но и получить ценные советы по физической активности.

Участников мероприятия ждет не только динамичная зарядка, но и возможность пообщаться с настоящими чемпионами. Это отличная возможность для всех, кто интересуется спортом, задать вопросы и узнать секреты успеха профессиональных спортсменов. Мероприятие рассчитано на людей всех возрастных категорий, что делает его доступным для каждого желающего.