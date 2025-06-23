Чемпионы по боксу провели открытую тренировку для жителей Балашихи

У Ледового дворца «Арена Балашиха» прошла открытая тренировка, ставшая ярким событием для юных спортсменов города. Мастер-класс, приуроченный к этой значимой дате, провели звезды российского бокса — мастер спорта международного класса, чемпион России Дмитрий Двали и чемпион мира по версии WBA Gold Роман Андреев.

Спортсмены не только поделились с ребятами профессиональными секретами, но и показали свои фирменные приемы, рассказав о личном подходе к тренировкам и пути к успеху. Мероприятие стало мощным стимулом для участников, подчеркнув, как спорт воспитывает силу духа, дисциплину и уверенность. Каждый желающий мог присоединиться к занятиям, и, возможно, для кого-то этот день стал первым шагом к мечте о профессиональном ринге.

«Такие мероприятия вдохновляют молодежь и популяризируют спорт. Это шанс для ребят пообщаться с чемпионами, задать вопросы и зарядиться мотивацией», — отметил Дмитрий Двали.

Участники с восторгом слушали истории успеха и учились у мастеров, которые своим примером доказали, что упорство и труд способны привести к вершинам.

Открытая тренировка в Балашихе — это не только спортивное событие, но и вклад в развитие подрастающего поколения.