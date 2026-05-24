Чемпионы мира встретились с молодежью в Чехове

Во Дворце культуры «Дружба» в Чехове прошла «Встреча сильных» с участием известных российских спортсменов. Гостями события стали воспитанники спортивных секций округа, тренеры, родители и жители муниципалитета.

В фойе дворца культуры участники могли пообщаться с именитыми спортсменами и получить автографы. На встречу приехали абсолютный чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Александр Поветкин и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина. Организаторы отметили, что проект «Встреча сильных» направлен на популяризацию спорта и поддержку молодежи.

Перед зрителями выступили спортсмены, общественные деятели и представители фонда «Спорт начинается с детей». Они говорили о роли наставников, дисциплине и личном примере. Депутат фракции «Единая Россия» Алексей Батогов подчеркнул важность общения молодых спортсменов с чемпионами.

«То, что не передано, умирает. Это важно и для наставника, и для ребенка, который берет пример со спортсмена», — отметил Алексей Батогов.

На сцене гости делились историями о начале своей карьеры и пути к высоким результатам. Александр Поветкин рассказал, что мечтал о победах еще в детстве и с ранних лет серьезно занимался боксом.