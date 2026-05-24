Чемпионы мира встретились с молодежью в Чехове
Во Дворце культуры «Дружба» в Чехове прошла «Встреча сильных» с участием известных российских спортсменов. Гостями события стали воспитанники спортивных секций округа, тренеры, родители и жители муниципалитета.
В фойе дворца культуры участники могли пообщаться с именитыми спортсменами и получить автографы. На встречу приехали абсолютный чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Александр Поветкин и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина. Организаторы отметили, что проект «Встреча сильных» направлен на популяризацию спорта и поддержку молодежи.
Перед зрителями выступили спортсмены, общественные деятели и представители фонда «Спорт начинается с детей». Они говорили о роли наставников, дисциплине и личном примере. Депутат фракции «Единая Россия» Алексей Батогов подчеркнул важность общения молодых спортсменов с чемпионами.
«То, что не передано, умирает. Это важно и для наставника, и для ребенка, который берет пример со спортсмена», — отметил Алексей Батогов.
На сцене гости делились историями о начале своей карьеры и пути к высоким результатам. Александр Поветкин рассказал, что мечтал о победах еще в детстве и с ранних лет серьезно занимался боксом.
«Я еще помню, как говорил маме и папе, что стану олимпийским чемпионом. Я очень счастлив, что в моей жизни появился спорт», — сказал Александр Поветкин.
Отдельной частью программы стало награждение юных спортсменов Чехова. Дипломы и подарки получили воспитанники секций по гандболу, водному поло, боксу и легкой атлетике. Среди награжденных оказался гандболист училища олимпийского резерва Валерий Фомин. Он рассказал, что команда выиграла первенство России среди спортсменов 2008 года рождения без единого поражения.
Завершилась встреча выступлениями творческих коллективов округа. Организаторы сообщили, что Чехов стал первым городом Московской области, который присоединился к проекту «Встреча сильных». Ранее подобные встречи прошли в Москве, Минске и Ростове-на-Дону.