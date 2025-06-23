Чемпионы мира по боксу провели мастер-класс для участников СВО из Орехово-Зуева

Для участников спецоперации и их семей провели бесплатный мастер-класс по боксу. Тренерами стали чемпионы мира Роман Андреев и Дмитрий Двали.

Тренировка прошла в Центре прогресса бокса имени В. П. Агеева в Орехово-Зуеве. В комплексе оборудовали три тренировочных зала, профессиональный ринг и тренажеры для общефизической подготовки. Теперь здесь собрались бойцы СВО и их семьи.

Чемпионы мира Роман Андреев и Дмитрий Двали провели тренировку в рамках проекта Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Мероприятие организовали для того, чтобы привлечь ветеранов боевых действий к регулярным занятиям в центре и адаптивной физкультуре.

С напутственными словами перед ветеранами выступили депутат Московской областной Думы, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Максим Коркин, первый заместитель главы округа Ирина Кузнецова, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Вячеслав Шаронов, координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина и отец Героя России Николай Осокин.