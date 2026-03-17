Чемпионов Школьной лиги по футзалу определили в Химках

В финале спортсмены показали высокую скорость, выносливость и сыгранность. Матч запомнился быстрыми атаками, точными передачами и упорной борьбой до последних минут.

Директор гимназии № 23, лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что ребята доказали: успех приходит к тем, кто трудится каждый день. По ее словам, победа в финале — результат их характера, дисциплины и настоящей любви к спорту. Она подчеркнула, что педагоги гордятся командой и благодарны каждому тренеру, кто поддерживал ребят на этом пути.

Химкинская школьная лига входит в масштабный проект Единой школьной лиги Подмосковья, который запустили в октябре 2024 года. Участники соревнуются в четырех дисциплинах: волейболе, футзале, баскетболе 3×3 и шахматах.