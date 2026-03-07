Чемпионов Школьной Лиги по баскетболу 3×3 определили в Химках

5 марта в Баскетбольном центре «Химки» прошел финал Химкинской Школьной Лиги по баскетболу 3×3. Старт решающим матчам дали глава городского округа Инна Федотова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, депутат Валентин Герасимов.

Валентин Герасимов отметил, что Химки неразрывно связаны с баскетболом: город известен своими командами и громкими победами не только в России, но и на мировом уровне. Для привлечения молодежи в этот вид спорта в округе открыто множество современных школьных, парковых и дворовых площадок.

Атмосферу большого праздника поддержали звездные гости: чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс», бронзовый призер Олимпийских игр Тимофей Мозгов и телекомментатор Дмитрий Губерниев. Дмитрий Губерниев рассказал, что Школьная лига в Химках собирает мальчишек и девчонок со всего округа, а лучшие команды поедут на областные соревнования. Он подчеркнул, что выступать на площадке, где играют профессиональные баскетболисты и сборная страны, — это здорово.

В решающих поединках сошлись сильнейшие школьные команды округа. По итогам напряженной борьбы чемпионами среди девушек стала школа № 29, второе место заняла школа «Триумф», третье — школа «Лига первых». Среди юношей первое место завоевала школа «Триумф», второе — Лицей № 10, третье — Аэрокосмический лицей.

Химкинская Школьная лига является частью Единой школьной лиги Подмосковья. Проект инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым и стартовал в октябре 2024 года. В рамках лиги школьники соревнуются в футзале, волейболе, баскетболе 3×3 и шахматах.