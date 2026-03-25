Чемпионов по водному поло наградили в Чехове
С 23 по 24 марта в московском Дворце спорта «Олимпийский» определили сильнейшие мужские команды Высшей лиги сезона 2025/2026. Золотые медали чемпионата России завоевали подмосковные спортсмены из клуба «Штурм-2002».
В финальной части турнира встретились восемь коллективов. Участие в состязаниях приняли сборная Ростовской области, национальная команда Республики Беларусь, команда училища олимпийского резерва № 4 из Чехова, казанский «КОС-Синтез-УОР», спортшкола олимпийского резерва Астраханской области, молодежная сборная Санкт-Петербурга и команда из Республики Казахстан.
Решающие матчи свели на площадке четыре сильнейшие команды. В финальной пульке встретились «Штурм-2002», УОР № 4, а также сборные Беларуси и Казахстана. Ватерполисты «Штурма-2002» поднялись на высшую ступень пьедестала, серебряные награды достались национальной команде Беларуси, бронзу завоевала сборная Казахстана.
Торжественную церемонию награждения посетил глава округа Михаил Собакин.
«Спортсмены показали профессиональную игру и подарили зрителям яркие моменты и невероятные эмоции. Благодарю организаторов за безупречную подготовку и проведение чемпионата, а участников — за проявленный спортивный характер, волю к победе и высокое мастерство», — отметил Михаил Собакин.